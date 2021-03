Mais óbitos por Covid-19 foram registrados em Anápolis. Três pacientes tiveram as mortes notificadas à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta quarta-feira (03).

Segundo a pasta, duas das vítimas, um jovem de 27 anos, que estava internado no Ânima Centro Hospitalar e uma mulher de 50, que encontrava-se no Hospital Evangélico Goiano (HEG), perderam a vida no último dia 28.

Já a terceira, um idoso 68 anos, faleceu hoje na Santa Casa.

De acordo com a Semusa, 49 das 60 UTIs da rede municipal destinadas à Covid-19 estão atualmente com pacientes. Esse número corresponde a uma ocupação de 81%.

Nas últimas 24h, foram confirmados 252 casos – 143 em moradores do sexo feminino, com idade entre um e 84 anos, e 109 do sexo masculino, de sete a 91 anos.

O acumulado desde o início da pandemia alcançou 24.311, sendo que 505 corresponde a óbitos.