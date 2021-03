Em entrevista ao programa Mais Você, de Ana Maria Braga, Lumena disse que se perdeu do seu propósito inicial no Big Brother Brasil 21, o que ela avalia como o motivo da sua saída do reality. Ela foi eliminada na noite desta terça (2) com 61,31% dos votos.

“Fiz alianças erradas, me perdi e perdi o jogo”, disse ela. “Fui lá para fazer meu correr, e aí priorizei outras coisas”, completou. Questionada sobre a sua postura com Lucas Penteado, Lumena afirmou que ligou o “modo dedo na cara” como uma defesa ao perceber que estava se doando em prol do ator. “E o que ele me oferecia era só dor.”

“Eu me doei. Em nenhum momento, eu quis tirar Lucas do jogo, todas as minhas entregas para ele foram tão sinceras e reais. Quando eu cai em mim que eu estava me alunando por homem, como eu vi a minha mãe fazendo, a minha avó fazendo…. E aí eu ligo meu modo dedo na cara. Foi um misto de coisas”, afirmou.

A apresentadora abordou com a sister questões sobre racismo e branquitude que foram levantadas por Lumena durante o programa. A escritora e ativista Luana Genót participou da atração falando sobre o tema.

“Não consigo me isentar de falar de categorias. Eu fui uma menina negra que cresci com pouquíssimas referências negras. Eu amo o entretenimento brasileiro, mas as imagens que o entretenimento brasileiro vem privilegiando são de meninas como a Carla, e não como as minhas”, disse.

Lumena também falou sobre a sua amizade com Karol Conká e assumiu que “passou pano” para a rapper em momentos que não deveria. “Lá eu tive de lidar com o sentimento de competir com artistas que admirava, e Karol foi uma delas. E lidar com esse cálculo foi um pouco complexo pra mim”, afirmou.