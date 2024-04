Entenda por que a Globo trocou a música de abertura da Tela Quente após 35 anos

Agora, uma canção mais genérica abre a faixa

Folhapress - 29 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/TV Globo)

GABRIEL VAQUER – A Globo decidiu trocar a clássica música de abertura da sessão de filmes Tela Quente, exibida nas noites de segunda-feira da emissora desde 1988. Agora, uma canção mais genérica abre a faixa.

O motivo é uma ação judicial que se arrastava desde 2004. Ex-empregado da emissora, Evaldo Santos, arranjador musical, trabalhou na empresa entre 1988 a 2003, e foi responsável por diversas canções clássicas da emissora.

Santos diz que foi responsável pelo arranjo original da sessão de filmes e iniciou uma batalha legal contra a Globo em busca de reconhecimento e compensação pelos direitos autorais da obra.

A reportagem teve acesso à ação, que correu no TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) e parou no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que ainda não deu uma decisão final sobre o assunto. Até agora, a Globo perdeu em todas as instâncias, mas alegava que repassava os direitos da canção para Evaldo por meio do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

No entanto, nos últimos meses, houve um desacordo entre Santos e a Globo na ação e, por prudência, houve o pedido para que se retirasse a canção do ar. A direção da emissora acatou o pedido do jurídico e colocou uma nova trilha original, criada pela emissora. Agora, mesmo que haja um acordo no futuro, a trilha não deverá retornar.

Procurada pela reportagem, a Globo diz que não comenta casos judiciais. A defesa de Evaldo Santos não respondeu aos contatos feitos pela reportagem até a última atualização deste texto.