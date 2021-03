A Vara Cível de Osasco, em primeira instância, condenou a RedeTV! a pagar uma indenização no valor de R$ 7.500 a uma mulher que entrou na Justiça após cair em uma pegadinha do programa Encrenca em um trem. Ela alega não ter dado autorização para que sua imagem fosse veiculada.

A brincadeira dentro de um vagão de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foi ao ar em setembro de 2020 no humorístico. A princípio, Lucilene de Sousa Silva Godoy Benedicto queria receber em torno de 40 salários mínimos na ação.

Porém, o juiz Paulo de Abreu Lorenzino entendeu que o valor deveria ser de R$ 7.500 corrigidos monetariamente. Na brincadeira em questão, um rapaz deitava a cabeça nos ombros da mulher e fingia dormir após um dia estressante de trabalho.

A autora da ação afirma nos autos que se sentiu incomodada e exposta com a brincadeira. Ela revela que teve medo de se tratar de um possível assédio. Após não autorizar o uso das imagens, diz ter ficado surpreendida com a exibição do material na TV.

Procurada, a assessoria de imprensa da RedeTV! afirma que a emissora não comenta processos judiciais em andamento.