Um corpo ainda não identificado foi encontrado na manhã desta sexta-feira (05), no Residencial Nova Aliança, bairro localizado no extremo Sul de Anápolis.

Informações preliminares dão conta de que o cadáver, do sexo masculino, teria marcas de violência que podem indicar um homicídio.

A reportagem do Portal 6 conversou com o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 4º BPM que confirmou que acabou de chegar no local e já deu início ao procedimento de isolamento da área.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas e ficarão responsáveis pela realização de perícias e outros procedimentos que ajudem com a investigação do caso.

Mais informações a qualquer momento.