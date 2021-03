Imagina se descuidar do portão da garagem de casa por dez minutos e ao retornar para fechá-lo, encontrar um réptil enorme salivando no chão? Foi o que aconteceu com uma família norte-americana na última semana, nos Estados Unidos.

O casal Torrie e Andy Heathcoat acionaram a Comissão para Conservação da Vida Selvagem e Pesca da Flórida (FWC, em inglês) e relataram que, ao entrarem no cômodo, se depararam com um jacaré de aproximadamente dois metros de comprimento bastante agitado.

Os profissionais se deslocaram até o local para recolher o animal em segurança, mas a ‘força-tarefa’ foi bastante complicada.

Um vídeo mostrando toda a situação foi registrado. Nele, é possível perceber o jacaré relutante com os homens.

Tammy Sapp, porta voz da FWC, afirmou que os jacarés se tornam mais visíveis e ativos durante a primavera e verão.

“Quando as temperaturas sobem, seu metabolismo se torna mais rápido e eles começam a procurar por comida”, pontuou.

Após muito trabalho, o jacaré pode ser resgatado e devolvido para a natureza, sem nenhum ferimento.

Jacaré gigante invade casa nos EUA e cena dele sendo retirado viraliza pic.twitter.com/AMjiXR4h05 — Portal 6 (@portal6anapolis) March 5, 2021