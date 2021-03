Os competidores do Big Brother Brasil 21 tiveram uma madrugada de muita dança, mas também de muito choro e discussões de relacionamento. A festa desta sexta-feira (5) começou sob o comando de Pedro Sampaio e das cantoras Lexa e Luísa Sonza, e varou a noite.

Apesar do funk e dos rebolados, foram as DRs (discussões de relacionamento) que movimentaram a madrugada. Arthur e Carla voltaram a conversar sobre o tratamento que têm tido um do outro e de um possível afastamento como parte do jogo.

Carla chegou a se distanciar do restante dos brothers e chorou bastante. Já Arthur ouviu conselhos de Viih Tube:

“Você com Carla, eu acho lindo, muito legal, mas eu ainda te sinto incomodado com algumas coisas. Sei que você não está 100% bem com isso.”

Outro casal que deu o que falar na festa dessa madrugada foi Fiuk e Thaís, que não ficaram de novo, apesar de a sister deixar claro seu interesse pelo ator.

“Eu não queria nem dar um beijo aqui. Não queria real. Vim aqui para outra parada”, desabafou Fiuk a Arthur.

Novamente, a conselheira da noite, Viih Tube, fez sua parte como amiga, e afirmou a Fiuk que não precisa se preocupar com Thaís, que ela não vai se apaixonar por ele na casa.

“Apesar de vocês se beijarem, ela não é idiota”, afirmou a influenciadora.

Mas também não foi só de DRs a festa do BBB 21. Houve também muita animação, dança e brincadeiras, com destaque para o selinho quádruplo de Sarah, Gilberto, Juliette e Fiuk.

A brincadeira, no entanto, também acabou provocando incômodos. Thaís não gostou muito de ver Fiuk no meio do beijo e chegou a desabafar com João Luiz. O brother, porém, afirmou que ela estava exagerando. “Para de ser louca”, completou Viih Tube.

Após o término da festa, já no início da manhã, Thaís tentou se aproximar novamente de Fiuk e lhe pediu um beijo.

O artista se afastou, mas ela ainda assim conseguiu roubar um selinho. Já Gilberto se contentou com um beijão em um manequim.