O namorado da cantora Britney Spears, 39, Sam Asghari, 27, afirmou que está pronto para dar um novo passo no relacionamento dos dois e se tornar pai. Em entrevista à revista Forbes, o influenciador fitness, disse que se vê cada vez mais maduro e focado no que deseja do futuro.

“Minhas prioridades na vida são permanecer humilde e entender de onde vim e para onde estou indo. Eu quero levar minha carreira para o próximo passo quando se trata de atuação. Também quero levar meu relacionamento para a próxima etapa. Não me importo de me tornar pai. Quero ser um pai jovem.”

Juntos há quatro anos, Sam e Britney se conheceram durante as gravações do videoclipe da música “Slumber Party”, parceria entre Britney e a cantora Tinashe, lançada em 2016. Na entrevista, Sam disse que quase recusou o convite: “Eu já era conhecido por um clipe, então não queria fazer outro”, disse.

“Eu queria fazer TV, queria fazer filme. Minha estratégia de atuação era me afastar dos videoclipes. Não queria fazer mais e ser conhecido como um ator de videoclipes. Mas um amigo estava trabalhando em um projeto e me indicou para a equipe que estava escolhendo o papel principal para ‘Slumber Party’.”

Sam conta que, naquele momento, ele não sabia que o clipe era de Britney e resolveu participar da gravação por causa do amigo. “Ela escolheu pessoalmente a minha foto e queria que eu fosse escalado. Meu amigo me ligou e disse: ‘Preciso que você participe disso. Acredite em mim, você quer participar’.”

A cantora já tem dois filhos, Sean, 15, e Jayden, 14, ambos do casamento com Kevin Federline. Desde 2008, após um colapso mental de Britney, o controle de sua carreira e finanças estão sob o controle de seu pai. Desde então, o movimento #FreeBritney pede que ela volte a poder tomar as rédeas do que produz.