A Polícia Civil de Goiás cumpriu nesta terça-feira (09), em Anápolis, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 55 anos, conhecido como ‘falso padre’, que é investigado por crimes de estelionato.

Ele foi detido no Centro e a operação contou com a participação de equipes da 2ª Delegacia Distrital de Polícia da cidade, com apoio da 1ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Formosa.

Toda a investigação começou no interior do estado, depois que um tradicional empresário procurou a corporação para denunciar que havia sido enganado por um padre.

A vítima disse que o suposto líder religioso, com vasto conhecimento teológico, teria adquirido vários produtos da empresa dele, como terços e bíblias, e nunca efetuado o pagamento. O prejuízo foi de R$ 15 mil.

O investigado ainda afirmava ser responsável por organizar viagens de peregrinação e, se aproveitava da fé das pessoas para conseguir depósitos para passeios que nunca aconteceram.

Para algumas vítimas, o homem chegou até a inventar que não estava pagando as dívidas que tinha por causa da investigação envolvendo o Padre Robson de Oliveira, ex-reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Em Anápolis, o autor ainda era investigado por diversos outros golpes. O falso padre já foi condenado pela justiça foi outros crimes e estava cumprindo pena em regime aberto.