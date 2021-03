Imprevistos não têm hora para acontecer e, por isso, muitos motoristas foram pegos de surpresa quando o lockdown começou em Anápolis para combater a pandemia da Covid-19.

É que com o fechamento das lojas, várias pessoas ficaram sem saber como encontrar peças para terminar a manutenção de seus veículos.

No entanto, não é necessário esperar que o período de isolamento termine para garantir tudo o que precisa, já que a Castrillon Auto Peças aderiu a tele-entrega e as oficinas estão funcionando de acordo com as restrições exigidas pelos órgãos competentes .

Desta maneira, é possível garantir as melhores peças, com os melhores preços, diretamente pelo celular.

As entregas são feitas com agilidade e em todos os bairros da cidade, sem nenhuma taxa de entrega e seguindo todos os protocolos sanitários.

Interessados devem entrar em contato com a loja da Castrillon Auto Peças da Avenida Brasil Norte, pelo telefone (62) 3329-0700.

Castrillon Auto Peças, qualidade original e preço sem igual.