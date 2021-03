Um recorde de 461 casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24h. É que o revelou o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgado neste sábado (13).

Segundo a pasta, os moradores que receberam diagnóstico laboratorial positivo para doença são 242 do sexo feminino, com idade entre quatro e 80 anos, e 219 do sexo masculino, de um a 83.

Com isso, a cidade passa a contabilizar o total de 26.604 confirmações desde o início da pandemia – há um ano.

A Semusa também informou que foi notificada de mais seis óbitos em decorrência das complicações da doença:

– um homem, de 62 anos, que faleceu no dia 11 na UPA da Vila Esperança;

– dois homens, 48 e 58 anos, e duas mulheres, 39 e 86 anos, que foram a óbito ontem (12) na Santa Casa e Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves; e

– uma mulher, de 55 anos, que perdeu a vida hoje (13) no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Já são 596 registros de vidas perdidas. Está em 23.133 o número de pacientes que contraíram a doença e receberam alta. Das 73 atuais UTIs, 60 encontram-sem ocupadas, assim como 99 das 99 enfermarias.