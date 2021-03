Desde que foi inaugurada em Anápolis, o Laboratório Mais Saúde se destaca por oferecer atendimento humanizado com os preços mais acessíveis.

Sendo nota máxima no Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) entre os anos de 2018 e 2020, o cenário não seria diferente para a oferta de exames que detectam a Covid-19.

O Laboratório oferece diversos tipos de testes, que estão disponíveis na unidade do Jundiaí (em frente a Santa Casa), das 07h às 16h, e da Vila São Joaquim (Dentro da Clínica Popular Mais Saúde), das 07h às 17h. São eles:

Teste Rápido IGG/IGM (Sangue) – Verifica a presença dos anticorpos e o resultado é disponibilizado no mesmo dia.

Teste Rápido Swab (Nariz) – Verifica a presença do vírus. É indicado a partir do 3º dia de sintoma ou possível contaminação. Resultado sai no mesmo dia.

IGG Sorológico – Indicado para quem quer saber se já teve o vírus.

IGG/IGM Sorológico – Indicado para saber qual a fase de contaminação pela Covid-19.

RT-PCR – Pesquisa o RNA do vírus. Verifica se a pessoa está com Covid-19.

O paciente pode comprar os exames pelos sites www.labmaissaude.com.br ou www.clinicapopularmaissaude.med.br e optar pela coleta domiciliar. O pagamento pode ser realizado em até 12x nos cartões, sem acréscimos no preço.

O resultado é liberado pelo site e o paciente também não precisa sair de casa para pegar o resultado.

Os valores dos testes podem ser obtidos pelo site ou WhatsApp (62) 9 9111-4835. O Laboratório não divulga preços em postagens para não ferir as regras do Conselho de Biomedicina.