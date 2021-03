Pode parecer ilógico, mas o último dia do lockdown em Anápolis está sendo de tentativas de manifestação contra o decreto municipal que estabeleceu o fechamento da cidade.

Desde a manhã deste domingo (14), a Polícia Militar está monitorando ao menos quatro locais em que populares apareceram para se manifestar.

A reportagem do Portal 6 apurou que houve registro de aglomerações nesse sentido na Praça Dom Emanuel, Parque Ipiranga, Tiro de Guerra e viaduto da Avenida Brasil com Goiás.

Segundo o tenente-coronel Miranda, que é o comandante do 4º BPM, as equipes de policiais estão inicialmente fazendo um trabalho de conscientização com esse pessoal.

“Nesse momento o que não é possível é manifestação coletiva, por causa do risco. Estamos orientando no sentido de que pode manifestar, porque é um direito, mas não aglomerar. Mais importante é a vida”, explicou.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), no entanto, precisou ser lavrado contra a pessoa que organizou os atos.

Isso porque ele estaria resistindo às orientações dos policiais.

Mais informações a qualquer momento.