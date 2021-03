A Simples.Natural é o primeiro mercado saudável de Anápolis a comemorar o dia do consumidor. Desde a última sexta-feira (12), está com promoções imperdíveis de castanhas do Pará, de caju e outros produtos a granel.

Na compra de qualquer produto a granel, a partir de 100g, você ganha mais 100g inteiramente grátis. Por exemplo: o consumidor que comprar 400g de castanhas do Pará, vai receber 500g.

E são muitos produtos que você pode adquirir nessa promoção, como castanhas, pistache, amêndoas, granola, mix de castanhas, frutas desidratadas, temperos, ervas e até adoçantes.

Além disso, você conta com entrega grátis no iFood para todos os pedidos na loja, em comemoração a semana do consumidor.

Em tempo

A Simples.Natural entende que o momento para o anapolino é delicado e, por isso, fortalece ainda mais seus valores de entregar saúde por meio da alimentação à população através de promoções acessíveis e garantir entrega grátis tanto para pedidos no WhatsApp (acima de R$25) quanto no iFood.

Para os interessados, a Simples.Natural fica na Avenida Santos Dummont, Nº700 – Bairro Jundiaí (ao lado do colégio Galileu) e está em funcionamento mesmo no novo decreto, porém seguindo todas as normas de segurança impostas pela prefeitura.

Para quem prefere comprar de casa, os pedidos podem ser feitos diretamente no WhatsApp da loja (62) 9 9809-0051 ou pelo iFood, que estará com entrega grátis durante toda a semana.

Para mais informações e outras novidades, você pode seguir a Simples.Natural no Instagram.