Voltou a viralizar nas redes sociais, neste domingo (14), as imagens assustadoras de uma cobra rara e extremamente venenosa, encontrada em Maharashtra, na Índia.

As imagens, compartilhadas no Twitter pelo jornal The Sun, mostram que o réptil, da espécie víbora de Russell, tem duas cabeças. Em poucas horas o vídeo foi assistido por mais de 150 mil pessoas.

Ultra-rare two-headed viper snake spotted in India pic.twitter.com/ffsZFmV7Xp — The Sun (@TheSun) March 15, 2021

O caso, porém, foi divulgado inicialmente pelo site em agosto do ano passado, na mesma ocasião em que o animal silvestre foi localizado.

A cobra é uma das mais venenosas do mundo e foi vista por moradores, que acionaram de imediato uma fundação local de resgate de animais.

Cada cabeça da víbora de Russel tinha cerca de 2 cm de comprimento e, por causa da anomalia genética, as possibilidades de sobrevivência eram baixas.

Mesmo assim, foi recolhida para evitar que machucasse algum morador da região. Isso porque o veneno dela é tão forte que os danos permanecem mesmo se a pessoa sobreviver.