A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) anunciou na tarde desta segunda-feira (15) que imunizará idosos de 74 anos cadastrados pelo Zap da Vacina a partir desta terça-feira (16).

A imunização seguirá até o dia 18, entre 8h e 16h nas unidades de saúde do JK, Anexo Itamaraty e Conjunto Filostro Machado.

A Prefeitura de Anápolis também montou pontos de vacinação no Banco de Leite (Vila São Joaquim), na Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) e nos ginásios Internacional Newton de Faria (Centro) e da UniEvangélica (Cidade Universitária).

Segundo a pasta, nos mesmos locais também haverá a vacinação de idosos com idade igual ou superior a 75 anos já cadastrados para primeira dose e também para aqueles que precisam receber a segunda.

Todos com idade igual ou superior a 70 anos podem se cadastrar no Zap da Vacina acessando o site da Prefeitura de Anápolis. As doses serão administradas de acordo com a liberação dos grupos que será informada pelos meios de comunicação oficiais do município.

Procedimento

Para fazer o cadastramento, a pessoa deve acessar o Zap da Vacina de segunda a sexta, entre 8h às 18h.

O atendente vai pedir os documentos pessoais para fazer o cadastro e finalizá-lo.

Os casos de pacientes acamados devem ser informados, pois, nesta situação, a vacina será aplicada em domicílio.