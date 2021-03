Mulher de Silvio Santos, a autora de novelas Iris Abravanel, 71, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 em São Paulo. A novelista foi imunizada nove dias depois da segunda dose do dono do SBT, no dia 10 de março.

“Que alegria! Chegou esse dia. Primeira dose tomada! Tão feliz. Jesus obrigada”, disse Daniela Beyruti, a filha número 3 ao publicar foto do momento em uma rede social na noite desta sexta-feira (19).

Alguns seguidores reclamaram que Iris Abravanel não tinha idade para ser vacinada agora. “Nossa, mas ela não tem idade ainda para estar sendo vacinada”, disse uma seguidora da filha número três. “Sei que tem dinheiro, mas idade não tem… aí pode ser vacinada”, continuou a seguidores.

Sem especificar o motivo, Daniela Beyruti fez uma observação na legenda da imagem ao dizer que a mulher era a sua mãe: “Estou chocada com tanta gente que vai logo julgando. Aff… vamos cada um cuidar de si? Querer o bem do próximo? Muito difícil isso?”

“Não está. Tenho 71 também e estou aguardando”, disse outra seguidora. “Tem 71 como eu. Ainda não pode tomar vacina”, acrescentou. Iris Abravanel completa 72 anos daqui quatro meses, em 26 de julho.

A vacinação contra a Covid-19 de idosos com 70 e 71 anos começará no próximo dia 27 de março, dois dias antes da previsão inicial. O início da vacinação para pessoas de 72 a 74 anos foi antecipado pelo governador João Doria (PSDB) para esta sexta (19). Anteriormente, a faixa etária só seria contemplada a partir de segunda (22).