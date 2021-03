Apesar de vazio devido ao lockdown para frear a disseminação da Covid-19, uma movimentação diferente pôde ser percebida no Centro de Anápolis, na manhã deste sábado (20).

Por meio de denúncia anônima, policiais do 28º BPM estiveram nas Lojas Americanas para averiguar se o estabelecimento estaria descumprindo as medidas sanitárias de prevenção a doença.

No local, os agentes encontraram sete funcionários que estavam trabalhando normalmente, mas com as portas fechadas.

O gerente da loja também estava lá e alegou que os colaboradores só permaneciam ali para atender os clientes em modo delivery.

Ao Portal 6, o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 28º BPM informou que não fez o registro de nenhum Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), apenas orientou o responsável pelo estabelecimento a obedecer o decreto estadual.

Mesmo assim, os policiais já informaram o ocorrido para que a Vigilância Sanitária tome as devidas providências.