O cantor Irmão Lázaro não resistiu às complicações da Covid-19 e morreu no final da noite desta sexta-feira (19), aos 54 anos.

O óbito ocorreu em um hospital particular de Feira de Santana (BA), onde ele estava internado em estado grave desde fevereiro.

Irmão Lázaro descobriu que estava infectado pelo novo coronavírus no dia 15 do mês passado e desde o início sofreu com sintomas.

Desde o início do ano, o cantor ocupava uma vaga de vereador na Câmara Municipal da capital baiana após ter sido eleito em 2020. Também já foi deputado federal entre em 2015 e 2018.

Ex-integrante do grupo Olodum, Irmão Lázaro se converteu e fez muito sucesso no meio gospel. As músicas “Eu te amo tanto” e “Meu mestre”, lançadas em 2008, até hoje são cantadas em louvores de igrejas de todo o país.