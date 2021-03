Uma família anapolina marcou presença nas telinhas brasileiras neste domingo (21).

Os “Leonel” foram os participantes da vez no quadro “Comprar é Bom, Levar é Melhor” do Domingo Legal, programa clássico dos domingos no SBT, uma das maiores emissoras de todo o país.

Após serem vítimas de uma grave enchente, oriunda de uma cheia do Córrego das Antas, que destruiu a casa e todo o patrimônio material da família, eles foram convidados a participar e ter a chance de recuperar tudo que a água levou.

O Comprar é Bom, Levar é Melhor realiza sonhos e transforma histórias. Vamos, família Leonel, estamos com vocês! pic.twitter.com/td27CpUEVu — Domingo Legal (@Domingo_Legal) March 21, 2021

No bom e velho esquema de perguntas e respostas, os anapolinos precisaram se esforçar para responder corretamente todos os questionamentos do apresentador Celso Portiolli.

Ao final do programa, os Leonel conseguiram acumular um total de quase R$ 80 mil em premiação em produtos, eletrodomésticos e muito mais.

Mas muito mais que isso, conseguiram compartilhar a história de superação da família e emocionar os quase 20 milhões de espectadores que estavam sintonizados no programa.