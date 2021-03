A Polícia Militar de Goiás emitiu nota na tarde desta segunda-feira (22) confirmando e lamentando a morte do sargento Deusiano da Costa Ferreira.

Ele estava no Batalhão de Choque de Goânia trabalhando em uma obra de reforma do prédio quando pisou em falso e caiu de um andaime que estava a aproximadamente 5m do chão.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o socorro, mas o militar foi a óbito no local.

O sargento, que tinha 47 anos, deixa a esposa e quatro filhos.

