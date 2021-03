O apresentador Geraldo Luís, 49, revelou por meio de suas redes sociais que perdeu parte dos movimentos de uma das pernas após receber diagnóstico positivo para a Covid-19.

“Perdi movimentos da perna direita. Agora só fisioterapia. Isso é a Covid”, escreveu ele nos Stories de seu Instagram.

O apresentador recebeu alta do hospital em São Paulo no último dia 21. Por lá, ficou internado por 22 dias por complicações da doença. “Viva a vida! Depois de 22 dias internado, eu tive alta ontem à noite. Passei uma travessia como de um rio turbulento que, aos poucos, foi acalmando”, disse o apresentador do programa A Noite É Nossa (Record).

Ele também agradeceu a quem ele chama de “amiga e responsável pelo meu tratamento que me trouxe de volta” a cardiologista Ludhmila Hajjar, que recentemente recusou convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para assumir o Ministério da Saúde.

Geraldo Luís havia deixado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Vila Nova Star na sexta-feira (12). O apresentador da Record, na ocasião, teve de permanecer internado em um quarto por ter boa parte de seus pulmões comprometidos.

Agora, em casa, apesar das dificuldades, ele segue a vida. “O poder de viver, voltar a respirar sem oxigênio. A graça de voltar e viver o que vivo. A Covid entrou aqui, judiou, deixou sequelas, mas foi embora. Sou mais um milagre dos céus”, comentou.