O capixaba Arthur Picoli acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da internet outra vez, após um discurso feito na última festa do BBB 21.

“Bananinha ou bananão?” Essa foi a pergunta que ficou no ar, após o crossfiteiro contar à dupla Caio Afiune e Rodolfo, sobre o tamanho do próprio órgão genital.

“É só o p** que pesa, o resto não pesa nada. É 20 gramas o resto”, disse.

Após a afirmação ele apontou para o braço de Caio e completou: “você sabe que o tamanho do negócio é o tamanho do punho até o cotovelo?”

Incrédulo, Rodolfo pareceu não ‘engolir’ a história e questionou a fala do brother.

“O p** véi, é 24 centímetros o meu. Brabo! E a ponta é do tamanho do dedão do pé”, reafirmou.

No entanto, a verdade veio à tona com uma foto antiga de Arthur, resgatada por internautas, que o crossfiteiro aparece de sunga.

Veja:

Arthur falando que o Pau dele tem 24cm, que vai do punho ao cotovelo e que a cabeça é do tamanho do dedão do pé .. 🍆 #BBB21 pic.twitter.com/WhlMzp6VTP — Wallyson Novaes 🌵 (@wallysonnovaes) March 21, 2021

Arthur tem 24cm nos sonhos dele mas ok…..

Opinem #BBB21 pic.twitter.com/901fNejNt9 — Isabela (@_isabelars) March 21, 2021