Conhecida por gerir tradicionais marcas de alimentos, como Tio Jorge e Gol, a Companhia de Distribuição Araguaia (CDA) está com novas vagas abertas para contratar funcionários em Anápolis.

As oportunidades são para Analista de RH, Analista de Qualidade, Analista de Infraestrutura e Movimentador de Mercadorias.

Para Analista de RH é preciso experiência, CNH, conhecimento em Excel e Power Point, disponibilidade para viagens e ter ensino superior em Psicologia ou áreas afins.

Para Analista de Qualidade é necessário experiência na função, disponibilidade de horário e estar cursando ou ter concluído Técnico em Qualidade, Química, Engenharia de Alimentos ou áreas afins.

Para Analista de Infraestrutura, os requisitos são: ensino superior em Tecnologia da Informação, conhecimentos em Windows Server, Microsoft 365, gerenciamento de servidores linux, entre outros.

Já para Movimentador de Mercadorias é exigido apenas ensino fundamental completo, experiência e disponibilidade de horário.

Todas as vagas podem ser ocupadas por pessoas com deficiência e interessados devem enviar o currículo através do site de vagas da empresa ou para o WhatsApp (62) 9 9832-2546.