Existe um ditado que diz que se come primeiro com os olhos. E é real, já que é a aparência de uma comida que faz com que as pessoas desejem consumi-la.

Ter esse entendimento é fundamental, principalmente, para pessoas que atuam no segmento alimentício e precisam pensar em estratégias para aumentar as vendas e alavancar os negócios.

Em Anápolis, os fotógrafos Douglas Lopes e Vanúbia Corrêa se uniram em sociedade para prestar serviços de fotografia e filmagens para restaurantes, lanchonetes, docerias, cafeterias, entre outros, que desejam renovar o visual de catálogos, cardápios e redes sociais.

Os profissionais trabalham com pacotes personalizados e diferenciados, para garantir que os clientes usufruam de todo o trabalho contratado e tenham mais sucesso no ramo. Um de seus principais clientes é o Tsuru Cozinha Oriental.

“Essa iniciativa é importante para todos do segmento alimentício, porque retratar a realidade do produto é mais vantajoso do que utilizar imagens copiadas na internet. É comprovado que imagens reais dos produtos aumentam as vendas”, afirmou Vanúbia.

1 de 4 - + 1. (Foto: Vanúbia Corrêa / Douglas Lopes) 2. (Foto: Vanúbia Corrêa / Douglas Lopes) 3. (Foto: Vanúbia Corrêa / Douglas Lopes) 4. (Foto: Vanúbia Corrêa / Douglas Lopes)

Os interessados em obter os serviços de fotografia e vídeos podem entrar em contato diretamente pelo WhatsApp (62) 9 9444 2697.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram dos fotógrafos Vanúbia e Douglas Lopes.