Confinados no BBB 21, Caio Afiune e Arthur Picoli voltaram a falar sobre os tamanhos dos seus órgãos genitais na casa mais vigiada do país.

“Moço, o meu dá duas mãos e mais três dedinhos”, ostentou o fazendeiro anapolino, dizendo ao crossfiteiro que se ele duvidasse poderia levá-lo até o banheiro e mostrar.

Arthur não duvidou e fez questão de se gabar que também é bem dotado.

“O 22 cm o meu. Lá fora me chamam de Jonas de Conduru, sabia dessa?”, disse o capixaba, se referindo a Jonas Sulzbach, ex-BBB 12 que teve vídeo íntimo vazado.

“Perguntam pra mim: ‘Você não é o Jonas de Conduru?’. Eu falo: ‘Sou’”, acrescentou o crossfiteiro.

Chocado, Caio aconselhou o amigo. “Comparando você com outro homem? Cê tá na desgraça, mesmo (…) Ah, moço, que conversa ruim. Vai tomar no seu c*. Se é tão grande assim, dobra ele e soca no rabo”.

Durante todo o diálogo, ocorrido durante a festa do líder Gil, o cantor Rodolffo, que estava sentado ao lado dos dois, apenas riu das falas – evitando falar sobre o que guarda dentro da cueca.