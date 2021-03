Militares do Corpo de Bombeiros estão mobilizados na tarde desta quinta-feira (25) no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Chamas tomaram conta do antigo galpão de uma indústria que foi desativada recentemente.

Três viaturas e oito bombeiros tentam conter o incêndio, iniciado após uma queimada no mato de um lote da região.

A ação apavorou trabalhadores de empresas próximas, que temiam o avanço do fogo pelas mediações do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, tanto as chamas do galpão quanto as mato foram rapidamente controladas pela força-tarefa.

Ao Portal 6, a corporação também informou que não vítimas nem feridos.