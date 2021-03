Equipes da Companhia de Policiamento Especializada (CPE) precisaram se mobilizar juntamente da Polícia Rodoviária Federal e do BOPE para evitar uma tragédia neste sábado (27).

É que a guarnição estava em patrulhamento quando localizou um motociclista pilotando um veículo na BR-153, próximo ao Posto Carreteiro, em atitudes bastante suspeitas e deu ordem de parada.

No entanto, ele fugiu do local em alta velocidade e, no meio da perseguição, descartou uma sacola no acostamento da rodovia.

Os agentes não conseguiram alcançar o homem, mas localizaram o objeto e perceberam que se tratava de uma carga explosiva, de aproximadamente 2 kg e capaz de causa uma enorme explosão.

Após muito trabalho, a bomba pôde ser destruída ainda no local, com apoio do BOPE de Goiânia, sem maiores transtornos.

À reportagem do Portal 6, o comando da CPE informou que a principal suspeita é que o motociclista estaria se deslocando até a região do Recanto do Sol para usar o explosivo e promover uma fuga em massa entre os detentos da cadeia pública.

1 de 3 - + 1. (Foto: Divulgação) 2. (Foto: Divulgação) 3. (Foto: Divulgação)