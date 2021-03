O ano de 2021 se iniciou com perspectivas mais otimistas para quem busca a compra de um imóvel para morar ou investir.

As transformações ocorridas desde o ano passado, impactaram não apenas os hábitos do consumidor, mas, também, na sua percepção da necessidade de um investimento confiável e de solidez.

A Realiza Construtora inaugura em Anápolis a última etapa de vendas do Reserva Tropical, um empreendimento que bateu a impressionante marca de 100% das unidades vendidas, em sua primeira etapa, em tempo recorde.

O sucesso de vendas da primeira etapa do empreendimento é esperado com otimismo pelo mercado imobiliário de Anápolis também nessa nova fase.

O Reserva Tropical possui 2 quartos com 1 suíte a partir de 54,97 m², com varanda grill, várias plantas e metragens, além de localização privilegiada na Vila Formosa, a 200m do Centro Comercial e próximo à Avenida JK.

“A hora de comprar é agora. As expectativas são muito positivas e as condições estão muito atraentes. Ninguém precisa mais esperar para comprar seu imóvel”, ressalta Igor Machado, gerente comercial da Realiza Construtora de Anápolis.

“Pelo contrário, é preciso correr pra não ficar pra trás. As unidades tendem a se esgotar rapidamente, repetindo o sucesso da primeira etapa. Nossa equipe já está a todo vapor”, completa.

O Reserva Tropical pode ser financiado com entrada em até 60 vezes, contando ainda com subsídio do governo e utilização do FGTS do cliente. Além dessas facilidades, o empreendimento surpreende pela área de lazer, que conta com:

• Piscina adulto climatizada com borda infinita

• Piscina infantil climatizada

• Salão de festas com churrasqueira

• Quadra poliesportiva

• Playground

• Academia equipada

• Bicicletário

• Espaço de convivência

• Pomar

• Redário

Visite o decorado na Avenida JK, Qd A, lote 3, no Alto da Bela Vista.

Fale com um consultor de vendas Realiza pelo telefone (62) 3315-9541 e clique aqui para ver as fotos do empreendimento.