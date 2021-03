Os hospitais enviaram à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta segunda-feira (29) a confirmação de mais 18 mortes por Covid-19 em Anápolis.

De acordo com a pasta, chegou a notificação do óbito de um homem de 59 anos e duas mulheres, de 57 e 64, que faleceram no dia 25; e quatro mulheres,de 42, 52, 70 e 93, e três homens, 53, 66 e 72, que morreram no dia 27.

Além de mais quatro mulheres, de 54, 55, 72 e 88 anos, e quatro homens, 40, 44, 50 e 60 anos, que faleceram ontem (28). Já são, ao todo, 391 vidas perdidas desde o início da pandemia em Anápolis, há um ano.

Nas últimas 24h foram confirmados 346 novos casos – 174 de moradores do sexo feminino, com idade entre 02 e 94 anos, e 172 de moradores do do sexo masculino, de 11 a 85 anos.

Segundo a Semusa, Anápolis tem o acumulado de 31.612 casos. Mas 25.335, frisa a pasta, se referem à pacientes que já receberam alta e, portanto, são considerados curados.

A ocupação atual de UTIs para Covid-19 em Anápolis está em 88%, com 82 dos 93 leitos exclusivos com internados. Já as enfermarias, que têm 97 das 109 vagas preenchidas, contabiliza taxa de ocupação de 85%.