O goleiro Carlos Eduardo, do Sport, sofreu um choque de cabeça durante a partida contra o Central pelo Campeonato Pernambucano. Levado de ambulância para um hospital, o defensor de 29 anos sofreu uma fratura e um trauma no rosto.

O lance aconteceu no final do primeiro tempo na Ilha do Retiro. Carlos Eduardo subiu para cortar um cruzamento e se chocou com o zagueiro Lucão, do Central. O goleiro foi ao chão e ficou contorcendo de dor até ser atendido pelos médicos dos dois times.

Segundo o médico do clube, Leonardo Silveira, o goleiro deixou o campo consciente e usando um colar cervical preventivamente, mas passará por exames. Além do trauma, Carlos Eduardo também sofreu uma fratura na parte inferior ao olho. De acordo com Leonardo, o prazo de recuperação é de uma semana.

Em campo, Carlos Eduardo foi substituído por Luan Polli, que defendeu um pênalti na metade do segundo tempo e evitou o empate do Central.

O Sport venceu a partida por 2 a 0 e é o vice-líder do Pernambucano. Este não foi o único caso de concussão no Campeonato Pernambucano neste final de semana. Ontem (27), dois jogadores do Vitória-PE se chocaram no primeiro minuto do jogo contra o Naútico.

Eles voltaram ao jogo, contrariando o protocolo da Fifa para este tipo de choque. Palominha, um dos jogadores envolvidos no lance, voltou a cair em campo minutos depois e foi levado ao hospital.

Giovani continuou jogando, mas vomitou na beira do campo durante o intervalo e também foi encaminhado.