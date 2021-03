Os participantes do BBB 21 tiveram que dar placas para os colegas de confinamento no Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira (29). Eles indicaram quem bloqueiam da vida e quem consideram caça likes da casa.

Rodolffo recebeu cinco de placas de bloqueado, seguido de Juliette e Sarah que empataram com três indicações. Na votação do maior caça likes da casa, Juliette recebeu quatro votos, seguida de Camilla de Lucas e Arthur que empataram com dois. João Luiz, Thaís e Viih Tube não foram citados na dinâmica do Jogo da Discórdia.

Antes do Jogo a Discórdia, Arthur e Rodolffo conversavam no quarto do líder da casa sobre o Jogo da Discórdia, na noite desta segunda. O líder da semana disse que só queria um dia de paz e que vetaria na Prova do Líder quem desse plaquinha para ele no jogo.

Votação no jogo da discórdia:

Juliette

Bloquear: Sarah

Caça like: Gilberto

Rodolffo

Bloquear: Gilberto

Caça like: Camilla de Lucas

Sarah

Bloquear: Rodolffo

Caça like: Juliette

Arthur

Bloquear: Juliette

Caça like: Pocah

Fiuk

Bloquear: Juliette

Caça like: : Juliette

Pocah

Bloquear: Rodolffo

Caça like: Juliette

Viih Tube

Bloquear: Sarah

Caça like: Gilberto

Thaís

Bloquear: Sarah

Caça like: Arthur

João Luiz

Bloquear: Rodolffo

Caça like: Caio

Camilla de Luca

Bloquear: Rodolffo

Caça like: Arthur

Caio

Bloquear: Juliette

Caça like: Camilla de Luca

Gilberto

Bloquear: Rodolffo

Caça like: Juliette