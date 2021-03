A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) recebeu nesta terça-feira (30) a confirmação de 23 óbitos por Covid-19. É o recorde de notificações em um só dia e ocorre na véspera da reabertura econômica, autorizada pelo novo decreto estadual.

Segundo a pasta, os hospitais informaram o falecimento de uma mulher de 82 anos, ocorrido no dia 17; uma mulher de 55 que foi a óbito no dia 21; um homem de 69 que faleceu no dia 25; e duas mulheres, 41 e 73, que foram a óbito no dia 26.

Além de um homem de 66 e uma mulher de 94 que faleceram no dia 27; três mulheres, 43, 52 e 79, que foram a óbito no dia 28; três mulheres, 57, 63 e 75, e três homens, 42, 49 e 62 anos, que faleceram ontem (29); e quatro mulheres, 61, 65, 69 e 74, e três homens, 53, 72 e 84, que foram a óbito hoje (30).

As vítimas estavam internadas no Hospital Alfredo Abrahão, Hospital Evangélico, Ânima, Clínica Cliame, Santa Casa, HUANA, Norma Pizaari e UPA da Vila Esperança. Chegou a 814 o número de vítimas fatais, que varia e chega com atraso porque as unidades estão sobrecarregadas e são elas que repassam a lista para Semusa produzir o boletim diário.

Nas últimas 24h foram confirmados 298 novos casos – 164 em pacientes do sexo feminino, com idade entre 04 e 94 anos, e 134 do sexo masculino, de 02 a 92. O acumulado está em 31.910, mas a Vigilância Epidemiológica diz que 25.472 se referem à pacientes que já receberam alta e, portanto, são considerados curados.

A ocupação atual de UTIs para Covid-19 em Anápolis está em 88%, com 82 dos 93 leitos exclusivos com internados. Já as enfermarias, que têm 96 das 109 vagas preenchidas, contabiliza taxa de ocupação de 85%.