Desde que nascem, as crianças precisam receber um acompanhamento especializado para garantir que cresçam saudáveis e se desenvolvam em todas as áreas da vida no tempo certo e sem dificuldades.

E é por isso que todas, sem exceção, devem ser acompanhadas por um pediatra de confiança.

Esse profissional, dos zero aos 19 anos, é quem dará todo o suporte aos pais e ao paciente, tanto em relação ao aleitamento materno quanto vacinação, prevenção de acidentes e obesidade, além do tratamento de doenças e orientações sobre práticas saudáveis de vida.

Em Anápolis, a Therapies Love Kids, para agregar ainda mais com a população, está iniciando nesta semana o atendimento na área de Pediatria.

As consultas, que já podem ser agendadas, serão oferecidas pelo capacitado doutor Luiz Claudio Caixeta (CRM 20053) e terão valor popular.

O objetivo da clínica é continuar sempre expandindo as especialidades ofertadas para promover mais saúde para os anapolinos.

Atualmente, a Therapies Love Kids já conta com equipes multidisciplinares e oferece vários tipos de terapias para crianças típicas e atípicas.

