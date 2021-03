Informativo da Prefeitura de Anápolis, divulgado na tarde desta quarta-feira (31), chama a atenção de moradores da cidade que tomaram recentemente a primeira da CoronaVac.

É que, a partir de 1º de abril, a segunda dose do imunizante contra a Covid-19 será aplicada em 28 dias depois da primeira data em que a pessoa foi vacinada.

Antes, o procedimento ocorria em duas semanas.

“Se no seu cartão de vacina a data para aplicação da segunda dose for inferior a 28 dias, ela deve ser desconsiderada, pois a vacinação só estará liberada no sistema após este período”, alertou a Prefeitura.

Essa mudança atende à uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), responsável pela distribuição da vacina em Goiás.