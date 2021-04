Após ser eliminada do BBB21 com mais de 76,7% dos votos, Sarah Andrade participou do programa A Eliminação, do Multishow, na noite desta quarta-feira (31).

Instada a comentar a trajetória dos brother’s que ainda estão na casa, a consultora em marketing digital não teve piedade ao falar sobre Caio Afiune.

“Eu não vou dizer nem que ele é manipulador, porque para ser manipulador ele tem que ser muito inteligente e eu tô achando que ele é muito é burro”, disparou.

Vale lembrar que Sarah tinha boa relação com o goiano. Inclusive, chegou a colocá-lo no pódio do Jogo da Discórdia, uma brincadeirinha semanal do reality cujo objetivo principal é promover a lavação de roupa suja entre os participantes do jogo.

O fato dele ter votado nela na formação do paredão em que acabou eliminada pode ser um dos motivos da mágoa. Tanto é que a brasiliense, após a prova de bate-volta, recusou um abraço do anapolino.