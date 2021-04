Os hospitais reportaram à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta sexta-feira (02) mais sete mortes por Covid-19. O total de vidas perdidas em Anápolis por consequência das complicações da doença chegou a 849.

Segundo a pasta, as vítimas foram dois homens, de 49 e 55 anos, e quatro mulheres, 48, 50 (duas) e 74, que faleceram ontem (1º); e um homem, de 70, que não resistiu hoje.

A notificação dos óbitos foi feita pela Santa Casa, Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves e Clínica Cliame (Goiânia). As demais unidades não informaram se tiveram mortes.

Nas últimas 24h foram confirmados 122 casos novos – 62 de moradores do sexo feminino, com idade entre 06 meses e 74 anos, e 60 do sexo masculino, de 10 a 79.

O acumulado desde o início da pandemia está em 32.458, sendo que 25.604 se referem à pacientes que já tiveram alta e, portanto, são considerados “curados” pela Semusa.

A pasta, através da Vigilância Epidemiológica, monitora 5.816 infectados em isolamento domiciliar e 155 internados. Na rede municipal, a ocupação atual de leitos é de 94.74% (UTIs) e 84.25% (enfermarias).