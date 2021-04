Beneficiários do auxílio emergencial já podem consultar se foram aprovados para a nova rodada de pagamentos do benefício.

A previsão era de que o serviço estivesse pronto na quinta (1º), mas só passou a estar disponível nesta sexta-feira (02).

Os sistemas que disponibilizam as informações sobre a elegibilidade podem ser acessados por três canais.

Pelo link do Ministério da Cidadania e da Dataprev, é possível consultar se foi aprovado. Já no link da Caixa, constam informações sobre o pagamento do auxílio:

– Ministério da Cidadania (https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial)

– Dataprev (https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/)

– Caixa Econômica (https://www.caixa.gov.br/auxilio/auxilio2021/Paginas/default.aspx)

Os pagamentos do auxílio emergencial de 2021 começarão no dia 6 de abril para o público inscrito em 2020 pelas plataformas digitais da Caixa Econômica Federal e para os integrantes do Cadastro Único.

Trabalhadores informais que entraram no auxílio porque perderam renda devido à pandemia de Covid-19 começarão, portanto, a receber o benefício antes dos integrantes do Bolsa Família, que somente deverão ter a primeira parcela a partir de 16 de abril, conforme o calendário de pagamentos do programa.

O pagamento dos valores será como no ano passado. Os depósitos serão realizados na conta-poupança digital da Caixa.

Primeiro, o cidadão poderá movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas e realizar compras.

Somente “algumas semanas” depois ele poderá fazer o saque do auxílio ou transferência para outra conta, conforme explicou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Veja o calendário ao final do texto.

A Dataprev (empresa de tecnologia da Previdência) informou ter processado mais de 40 milhões de cadastros para a liberação do primeiro lote de pagamentos.

Calendário da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021

Nascidos em Dia do crédito em conta Dia para saques em dinheiro e transferências janeiro 6 de abril 4 de maio fevereiro 9 de abril 6 de maio março 11 de abril 10 de maio abril 13 de abril 12 de maio maio 15 de abril 14 de maio junho 18 de abril 18 de maio julho 20 de abril 20 de maio agosto 22 de abril 21 de maio setembro 25 de abril 25 de maio outubro 27 de abril 27 de maio novembro 29 de abril 1º de junho dezembro 30 de abril 4 de junho