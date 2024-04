Harvard está com inscrições para cursos gratuitos com legenda em português

Formação são para diferentes áreas de conhecimento e são destinadas para estudantes globais

Gabriella Pinheiro - 12 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Considerada uma das instituições educacionais mais prestigiadas de todo o mundo, a universidade de Harvard, localizada Cambridge, nos Estados Unidos (EUA), está com as inscrições abertas para cursos gratuitos com legenda em português.

São 139 formações de diferentes áreas e segmentos que estão sendo disponibilizadas, via online, pela instituição de forma inédita.

Todas as oportunidades são destinadas para estudantes globais, o que inclui os brasileiros, e são ofertadas em inglês, mas com possibilidade de legendas em português.

Saiba mais sobre as modalidades oferecidas lendo a matéria até o final.

Harvard está com inscrições para cursos gratuitos com legenda em português

Reconhecida pela qualidade e excelência acadêmica, a universidade de Harvard incorporou uma iniciativa inédita. A partir de agora, estudantes de todo o mundo podem ter acesso a cursos gratuitos online.

A novidade visa democratizar a educação de qualidade e abrangem diversas modalidades de cursos em áreas distintas que vão desde Artes e Design a Programação até Negócios e Gestão, Ciência da Computação.

Para a alegria de muitos, a maior parte dos cursos não exige pré-requisitos. No entanto, alguns requerem um conhecimento em assuntos específicos.

Um dos casos é o curso de “Métodos Quantitativos para Biologia”, que recomenda um conhecimento básico em álgebra. É válido ressaltar que em qualquer modalidade é importante ter uma boa conexão à internet e, se possível, um breve conhecimento de inglês.

Os cursos são oferecidos por meio da plataforma HarvardX, em que os estudantes podem ajustar o estudo conforme o próprio ritmo devido ao “self-paced” dos cursos.

Apesar de serem gratuitos, os alunos que desejarem obter um certificado de conclusão devem realizar o pagamento de uma taxa para adquirir o documento.

Ao todo, estão sendo ofertados cursos nas seguintes áreas: Artes e Design; Negócios e Gestão; Ciência da Computação; Ciência de Dados; Ciência e Engenharia; Teologia; Ciências Sociais; Matemática e Análise de Dados e Medicina e Saúde Pública. As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma da HarvardX.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!