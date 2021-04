Após cassação de Dominguinhos, vereadores começam a devolver celulares

A decisão do juiz Carlos Limongi Sterse que cassou o mandato de Domingos Paula de Souza, o Dominguinhos, causou receio entre os demais vereadores.

Alguns parlamentares já começaram a devolver os celulares corporativos com o argumento de que realmente não precisam da linha e querem evitar problemas futuros.

Um deles, que é bastante quisto entre as bancandas tradicional e da renovação, tem ironizado o caso e dito que colocará um orelhão dentro do gabinete.

Em 2020, em plena campanha eleitoral, Dominguinhos foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal.

O celular do vereador verde foi confiscado e uma perícia do órgão descobriu que ele havia usado a linha telefônica corporativa para disparar mensagens em massa com pedidos de votos.