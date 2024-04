Delegado Waldir diz que governador não subirá no palanque de Eerizânia

Nome do prefeito Roberto Naves para disputa, ex-secretária vem enfrentando dificuldades no novo partido

Pedro Hara - 15 de abril de 2024

Imagem mostra delegado Waldir e Eerizânia. (Foto: Montagem/Portal 6)

“O governador Ronaldo Caiado, aqui [em Anápolis], ele não vai subir no palanque de ninguém, não.” O recado do vice-presidente estadual do União Brasil, Delegado Waldir, foi ainda mais enfático do que a fala de Caiado, que afirmou na última sexta-feira (12), durante lançamento do Daia 5.0, que Eerizânia não é “sua” pré-candidata, e sim do partido.

Waldir avisou a “quem está lançando o candidato”, no caso o prefeito Roberto Naves (Republicanos), que “não basta o governador colocar a mão, não, e o cara vai pular de 5% para 40%, 50%, não”.

A ex-secretária foi anunciada pelo prefeito após a desistência do vice Márcio Cândido, que retirou a pré-candidatura assim que o adversário Márcio Corrêa se filiou ao PL de Jair Bolsonaro.

Roberto, que dava como certo o controle sobre a legenda do ex-presidente, fez manobra para segurar o partido do governador tirando Eerizânia do Republicanos e filiando-a ao União Brasil, na intenção de forçar apoio de Caiado para fazer frente ao apoio de Bolsonaro a Márcio Corrêa.

*Colaborou Denilson Boaventura