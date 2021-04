Idoso de Anápolis que caiu do pé de abacate não resistiu aos ferimentos

Osmani Elpidio Verderosi, de 63 anos, morreu neste domingo de Páscoa (04) no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

O idoso foi encaminhado para a unidade no sábado (03), depois de se ferir gravemente em uma queda do pé de abacate da casa onde morava, no bairro Jardim Palmares.

Na ocasião, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que se mobilizou para o local, e levado até os respectivos cuidados médicos.

Infelizmente, a gravidade dos ferimentos e também a idade avançada da vítima, impediram que uma recuperação fosse alcançada.

A morte de Osmani já foi comunicada à polícia pela sogra, que também estava presente no momento do acidente.