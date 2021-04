Após buscar filhas para Páscoa, homem perde a razão e acaba algemado na viatura da PM

O domingo (04) de Páscoa terminou com confusão para moradores do Parque Residencial das Flores, em Anápolis. Todo o problema só foi controlado depois que a Polícia Militar chegou.

No endereço, os agentes conversaram com uma mulher de 34 anos. Ela contou que terminou um casamento de 09 anos há 08 meses e teve duas filhas com o antigo companheiro.

Durante o dia, o homem, de 33 anos, esteve na casa dela para buscar as crianças. Porém, voltou no início da noite, sozinho, com ciúmes e muito alterado.

Ele teria invadido a casa da ex, xingado com vários palavrões e prometido que iria matá-la com um tiro na cabeça. Depois ainda pegou roupas das filhas e afirmou que as meninas não iriam mais morar com ela.

Revoltado, também teria puxado o cabelo da vítima, a jogado no chão e, em seguida, quebrado o aparelho celular dela.

Os policiais encontraram os suspeito na casa da mãe, mas resistiu a abordagem e precisou ser algemado e levado até a Central de Flagrantes.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser investigado pela Polícia Civil.