Atualização de mortes por Covid-19 em Anápolis aumenta 10 vezes em relação ao feriado

A forte queda no registro de mortes por Covid-19 no feriado de Páscoa deu lugar à uma assustadora quantidade de mortes notificadas à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta segunda-feira (05).

De acordo com o boletim informativo da pasta, divulgado no final da tarde, um total de 21 moradores da cidade perderam a vida em decorrência da doença. No anterior, apenas 02 fatalidades de mesma natureza foram contabilizadas.

Essa grande diferença pode ser explicada pela redução do número de profissionais em hospitais e na própria estrutura governamental que processam e notificam os óbitos.

As idades e datas, conforme a Semusa, foram as seguintes:

– 01 homem de 66 anos que faleceu no dia 1º/04;

– 05 mulheres de 46, 50, 59 (duas) e 77 anos que foram a óbito no dia 02/04;

– 01 mulher de 57 anos e 02 homens de 36 e 79 anos que faleceram no dia 03/04;

– 01 homem de 60 anos e 07 mulheres de 69, 70, 72, 74 (duas), 75 e 78 anos que foram a óbito no dia 04/04;

– 04 homens de 37, 46, 57 e 58 anos que faleceram na data de hoje.

Um total de 186 casos também foram registrados nas últimas 24h, o que levou o acumulado a alcançar 32.861. Deste montante, 25.811 se referem à pacientes que já tiveram alta.

Por outro lado, há 5961 moradores monitorados em isolamento domiciliar e 186 internados. Na rede pública municipal, 69 das 93 UTIs para Covid-19 estão ocupadas – assim como 80 das 109 enfermarias.