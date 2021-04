Encontrada, mãe revela motivo para ter abandonado bebê dentro de saco de lixo em cidade vizinha a Anápolis

A Polícia Civil de Goiás já identificou e está investigando uma jovem pelo abandono e morte do recém-nascido encontrado dentro de um saco de lixo em Nerópolis, cidade a 33 km de Anápolis.

Ela foi descoberta após chamar atenção de policiais militares. Isso porque foi a própria garota quem denunciou que o bebê estava no lote baldio, mas continuou procurando a corporação diversas vezes para saber informações sobre o estado de saúde do recém-nascido.

A moça só não teria sido apontada como suspeita antes porque nenhum familiar dela sabia que estava grávida.

“Ela mesma teria feito a denúncia à Polícia Militar no dia que o bebê foi abandonado. Ela disse que saiu de casa para pegar um táxi para a casa da mãe e que ouviu o choro do bebê. Os PMs a visitaram e ela acabou contando que o bebê era dela”, explicou o delegado André Fernandes, ao G1.

Segundo o investigador, a jovem ainda precisou ser encaminhada para um hospital no feriado do final de semana, porque estava com sangramentos desde o parto, que ocorreu no último dia 23.

Já na delegacia, ela confessou ter abandonado o garotinho e revelou que escondeu a gravidez porque o marido dela não quer mais filho, uma vez que tem outros dois de um casamento anterior.

Por isso, aproveitou que o homem estava viajando e tomou um medicamento para induzir o parto. O bebê nasceu no banheiro da casa do casal.

O recém-nascido chegou a ser socorrido e levado para a Maternidade São Judas Tadeu, em Goiânia, mas respirava com ajuda de aparelhos e teria várias sequelas se tivesse sobrevivido.

Como não houve flagrante, a jovem não está presa.