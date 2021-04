Muito ágil, caninana gigante assusta populares ao ser encontrada em lugar improvável

Está repercutindo na internet o vídeo de uma caninana enorme que foi encontrada em um lugar atípico na última quinta-feira (31): às margens do mar, em São Francisco do Sul, Santa Catarina.

O réptil assustou populares que passeavam pela praia e decidiram registrar a cena. Eles chegaram até a imaginar que se tratava de alguma espécie de cobra aquática.

Cobra é encontrada dentro do mar em praia de São Francisco do Sul pic.twitter.com/UEUZDzaM9O — Diário Catarinense (@dconline) April 2, 2021

Um salva-vidas que trabalha no local foi quem retirou o animal silvestre da água e um veterinário do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) do estado identificou que se tratava da caninana.

Apesar de não ser venenosa, ela é muito ágil e pode atacar com mordidas doloridas quando se sente ameaçada. Normalmente, fica escondida em árvores e se alimenta de pequenos lagartos.

A suspeita é que tenha ido parar perto do mar enquanto fugia de algum predador ou tenha se deslocado até lá em busca de algumas pequenas presas.

A caninana foi encaminhada para um Centro de Triagem de Reabilitação de Animais Silvestres, em Florianópolis, e deverá, em breve, ser levada de volta para uma área de preservação ambiental.