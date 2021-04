Para salvar Rodolffo, equipe do cantor muda estratégia e deixa de pedir #ForaGil

Reviravolta no paredão do BBB 21. O perfil de Rodolffo, que disputa a preferência do público do reality com Gilberto e Caio, decidiu mudar a estratégia nas redes sociais para evitar a saída do cantor nesta terça-feira (06).

“Quem aí está votando? Foco no GShow! O voto é para eliminar, então não votem no Rodolffo”, passou a pedir nesta segunda-feira (05) a conta no sertanejo, que até domingo (04) era #ForaGil.

E essa mudança tem uma explicação: todas as enquetes e parciais mostram que o economista não corre o risco de sair neste paredão. O páreo está entre o cantor e o anapolino, melhores amigos dentro da casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodolffo Matthaus (@irodolffo)

A votação é feita pelo site gshow.com.br/bbb e a expectativa é de que seja uma das mais acirradas desta edição. Já decidiu seu voto? Conta para gente nos comentários!