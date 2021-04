Anápolis registra mais 15 mortes e tem forte queda na ocupação de leitos

Com atraso de mais de dez dias, os hospitais notificaram à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta terça-feira (06) 15 mortes por Covid-19 em Anápolis.

As vítimas fatais, que estavam no Hospital Municipal, UPA da Vila Esperança, Santa Casa, Hospital Alfredo Abrahão,

Hospital Evangélico, Norma Pizzari e Cliame, foram:

um homem de 59 anos que faleceu no dia 26 de março;

duas mulheres, 79 e 83 anos, que foram a óbito no dia 30 de março;

um homem de 55 anos e uma mulher de 75 anos que faleceram no dia 31 de março;

um homem de 65 anos que foi a óbito no dia 1º de abril;

uma mulher de 77 anos que faleceu no dia 03 de abril;

uma mulher de 65 anos e um homem de 86 anos que foram a óbito no dia 04 de abril;

dois homens de 69 anos e uma mulher de 51 anos que faleceram no dia 05 de abril; e

duas mulheres, 65 e 100 anos, e um homem de 86 anos que foram a óbito na data de hoje.

A Semusa também informou que nas nas últimas 24h foram confirmados 123 novos casos – 68 em moradores, do sexo feminino, com idade entre 01 e 100 anos, e 55 do sexo masculino, de 14 a 86 anos.

O acumulado está em 32.984, sendo que 898 se referem à vidas perdidas. Um total de 6.055 infectados em isolamento domiciliar são monitorados pela Vigilância Epidemiológica, que também acompanha 185 internados.

Na rede municipal, a ocupação de UTIs teve uma forte queda: somente 63 dos 93 leitos estão ocupados, o que representa uma taxa de 72%.

Em melhor situação estão as enfermarias, das quais apenas 73 das 109 momtadas têm pacientes – um percentual de 67%.