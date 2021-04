Coca-Cola e CDA estão contratando funcionários em Anápolis

A Coca-Cola Bandeirantes abriu nesta terça-feira (06) novas vagas para contratar funcionários para trabalhar na fábrica de Anápolis.

Ao todo, são duas oportunidades para aqueles que desejam atuar na área de consultoria de vendas. Os candidatos devem observar os requisitos exigidos.

Neste cargo, é preciso ensino médio completo e é desejável que um curso superior esteja em andamento.

Também é preciso CNH na categoria A, ter moto própria e uma sólida experiência na área da vendas.

O valor do salário não foi divulgado, mas os selecionados receberão assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida.

Interessados devem acessar o site e enviar o currículo.

CDA

Indústria de alimentos, a Companhia de Distribuição Araguaia (CDA) também está com oportunidades abertas nas funções de Analista de Processos e Analista de Qualidade.

Para Analista de Processos é preciso curso superior em Administração ou áreas afins, experiência e disponibilidade de horários e viagens.

Já para Analista de Qualidade é necessário experiência na função, disponibilidade de horário e estar cursando ou ter concluído Técnico em Qualidade, Química, Engenharia de Alimentos ou áreas afins.

As vagas da CDA podem ser ocupadas por pessoas com deficiência e interessados devem enviar o currículo exclusivamente através do site de vagas da empresa ou para o WhatsApp (62) 9 9832-2546.