Jovem denuncia irmão após descobrir crime bárbaro; ele chegou a pedir ajuda para enterrar corpo no quintal

Suspeito já teria sido preso por latrocínio e inclusive havia rompido a tornozeleira eletrônica, como informado pela irmã

Davi Galvão - 28 de junho de 2025

PM encontrou corpo da vítima enterrado no quintal da residência. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste sábado (28) após uma jovem, de 22 anos, acionar as autoridades informando de um homicídio ocorrido na própria residência e que o irmão dela é quem tinha sido responsável pelo crime, em Quirinópolis.

Ao chegarem na residência, os policiais foram recebidos pela denunciante, que explicou que há cerca de três meses vinha morando com a vítima, identificada como Fabiano da Silva, de 49 anos. Porém, há duas semanas, o irmão dela também apareceu no imóvel, afirmando que passaria um tempo por lá.

Nesse meio tempo, ela comentou acerca de conflitos entre os dois e, ao chegar em casa neste sábado, por volta das 00h10, foi informada pelo irmão de que ele havia assassinado Fabiano.

Além disso, ele também teria pedido a irmã que o ajudasse a esconder o corpo, mas ela se recusou, sendo este o momento no qual ela acionou a PM.

Porém, quando os policiais chegaram, o suspeito já havia se evadido do local. A dona do imóvel então conduziu-os até onde o corpo estava, enterrado no fundo do quintal, com a terra sobre o corpo visivelmente recém-mexida.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e, ao cavarem no local, as suspeitas foram confirmadas, com o cadáver da vítima aparecendo aos poucos.

A dona da casa informou que o irmão já havia sido preso em Aparecida de Goiânia pelo crime de latrocínio e que havia sido posto sob a vigilância de tornozeleira eletrônica, mas que rompeu o dispositivo, seguindo foragido desde então.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

